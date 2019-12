The injured student died: दस लाख में छात्र की मौत का सौदा!

कपराड़ा के मोटापोंढा आश्रम शाला में लकड़ी का बोझा गिरने से घायल छात्र की मौत हो गई थी

परिवार ने छात्र का शव लेने से किया इनकार

स्कूल संचालकों ने पुलिस और समाज के लोगो की मदद से किया समझौता

The injured student was killed by falling wooden burden at Motapondha Ashram School, Kaprada.

The family refused to take the body of the student

School operators reach agreement with the help of police and society people