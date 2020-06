COVID19 : अस्पताल से कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर छुट्टी दी और पांच दिन बाद हुई पुलिसकर्मी की मौत !

- सूरत के महिधरपुरा थाने में थे तैनात, 31 मई को संक्रमण की पुष्टी होने पर किया था अस्पताल में भर्ती, उ"ा रक्तचाप व मधुमेह से पीडि़त होने के बावजूद कर रहे थे लगातार ड्युटी, सूरत में पहली और गुजरात में तीसरे पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत - He was posted at Mahidharpura police station in Surat, hospitalized on 31 May after confirmation of infection, had blood pressure and diabetes till he was continouus on duty, first death of policemen in Surat and third in Gujarat by Corona.