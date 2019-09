Surat News; भारत माता के महान सपूत थे दीनदयाल उपाध्याय

सिलवासा. भाजपा अटल कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों ने भारतीय जनसंघ के प्रथम महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई एवं उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। सवेरे 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष हंसमुख भंडारी, कोषाध्यक्ष विरेन्द्र राजपुरोहित, पार्टी महिला पदाधिकारी, विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी एकत्रित हुए एवं उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हंसमुख भंडारी ने कहा कि उनका जन्म 25 सितम्बर 1916 उत्तरप्रदेश के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल शिक्षा राजस्थान के सीकर से प्राप्त की। इंटरमीडियट की परीक्षा पिलानी से पास कर बीए करने के लिए कानपुर आ गए। वे 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। 1939 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बीए किया। जब वर्ष 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तब दीनदयाल उपाध्याय प्रथम महासचिव नियुक्त हुए। साल 1953 में मुखर्जी के असमय निधन के बाद पूरे संगठन की जिम्मेदारी उपाध्याय के कंधों पर आ गई। भारतीय जनसंघ में महासचिव रहते हुए 15 वर्षों तक सेवा की और 1967 में उन्हें जनसंघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अध्यक्ष रहते हुए वे जनता में काफी लोकप्रिय हो गए थे। इसी बीच 11 फरवरी 1968 में रहस्यमय तरीके से उपाध्याय की मौत हो गई। उनका शव मुगलसराय रेलवे यार्ड में मिली थी। विरेन्द्र राजपुरोहित ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के महान सपूत थे। उनकी राजनीति के साथ साहित्य व काव्य में भी अमिट छाप थी। उपाध्याय हर देशवासियों से प्यार करते थे। वे विलक्षण नेतृत्व, दूरदर्शिता और देशभक्ति से आतप्रोत के कारण अपने समय में देश के हर नागरिकों के दिलों में बसे रहे। अन्य नेताओं ने भी पंडित उपाध्याय की जीवनी का बखान किया।

Must Read;

धूमधाम से मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती

इसलिए राजनीति में नहीं आना चाहते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय

क्या आप जानते हैं पंडित दीनदयाल थे मॉर्निंग न्यूज के दीवाने, जानिए कैसे सुनते थे समाचार

'फादर ऑफ इंडिया' वाले बयान पर गरमाई सियासत, ओवैसी बोले- गांधी और भारत के बारे में नहीं जानते ट्रंप

Surat News; सऊदी अरब के रियाद में फंसे नवसारी के कई युवक

उपाध्याय को जयंती पर दमण भाजपा ने किया याद

दमण. दमण-दीव प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। दमण-दीव प्रदेश अध्यक्ष गोपाल टंडेल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वासुभाई पटेल ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे युगद्रष्टा थे, जिनके द्वारा बोए गए विचारों एवं सिद्धांतों के बीज ने देश को एक वैकल्पिक विचारधारा देने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल टंडेल ने इस अवसर पर कहा कि दीनदयाल कहते थे, जब तक हम समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचाते, तब तक देश की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह उनके तपस्यापूर्ण जीवन और विचार-शक्ति का ही असर था कि न जाने कितने राष्ट्रभक्तों ने जीवन के सभी सुखों को त्यागकर देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पण किए। इस अवसर पर दमण-दीव प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Sharing some pictures of my Vyakhyan at Ahmednagar on India in the dreams of Pt Deendayal Upadhyay! How Modi Gov is challenging Status quo! pic.twitter.com/DEP8RcAFnM