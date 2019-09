Navratra News; देवी मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु

वापी. शारदीय नवरात्र रविवार को मां आद्यशक्ति के जयकारे के साथ रविवार से शुरू हो गया। वापी समेत जिले भर में माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नारियल, चुनरी, समेत अन्य पूजन सामग्री से भक्तों ने मातारानी की भक्तिभाव से पूजा की। अंबामाता मंदिर में हजारों लोगों ने पहुंचकर जगजननी मां दुर्गा की पूजा और दर्शनों का लाभ लिया। मंदिर की साज सजावट एवं रोशनी भी भक्तों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही। घरों में भी लोगों ने घट स्थापना कर नौ दिनों तक अंबेमाता की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही व्रती महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। रविवार से ही गरबा का भी आयोजन शुरू हो गया।

सार्वजनिक दुर्गा महोत्सव का आयोजन

इसके साथ ही कई जगहों पर सार्वजनिक दुर्गा महोत्सव का आयोजन भी शुरू हो गया है। जहां शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर विधि विधान से माता की मूर्ति स्थापित की गई। नौ दिनों तक माता के अलग-अलग रूपों की यहां पूजा की जाएगी। गीतानगर, डुंगरा, छीरी, रामनगर, वल्लभ नगर, डुंगरी फलिया, चला सब्जी मंडी समेत विभिन्न जगहों पर मंडलों ने दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की है। सुबह से ही विभिन्न इलाकों में गाजे बाजे के साथ माता की मूर्तियां लेकर लोग नाचते गाते हुए जाते देखे गए।



151 कलश के साथ निकाली गई यात्रा

नवरात्र के उपलक्ष्य में नवदुर्गा सेवा ट्रस्ट द्वारा हरिया पार्क विस्तार में सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत रविवार को 151 कलश के साथ यात्रा निकाली गई। 151 महिलाओं ने सिर पर क लश लेकर इसमें शामिल हुईं। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि रोजाना 21 महिलाओं द्वारा सामूहिक पूजा की जाएगी। लवाछा महादेव मंदिर के पास दमणगंगा नदी से जल भरकर महिलाएं दुर्गा महोत्सव के पंडाल पहुंची और यहां कलश स्थापना की गई।

