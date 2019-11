देव दिवाली पर उनाई मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

वांसदा. वांसदा स्थित तीर्थधाम उनाई माता के मंदिर में मंगलवार को देव दिवाली पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन पूजन का लाभ लिया। दीपावली पर्व के दौरान भी सापुतारा, शिरडी तथा महाराष्ट्र आने जाने वाले श्रद्धालु माताजी के मंदिर में पहुंचते हैं। मंगलवार को देव दिवाली होने पर दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। दीपवाली से लेकर देव दिवाली तक रोजाना करीब पांच हजार से ज्यादा भक्त यहां पहुंचकर पूजा अर्चना और गरम कुंड में स्नान का लाभ उठाते हैं।

सिलवासा. कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को दिनभर मंदिरों में पूजा-अर्चना, अभिषेक, दान-पुण्य के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु ब्रह्ममुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करके हवन, अनुष्ठान, तप, धर्म, तप, दीपदान आदि करते हुए मंदिरों में दर्शन लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर गायत्री मंदिर, बालाजी मंदिर में हवन, अक्षत अभिषेक व दीपदान का आयोजन रखा। बालाजी मंदिर में पंडितों ने सवेरे 9 बजे भगवान का हवन, पूजा-पाठ के बाद अक्षत अभिषेक किया। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के अलावा शिव-शंकर की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालु आते-जाते रहे। पंडित धीरज महाराज ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा के लिए धूप, दीपक व अगरबत्ती से पूजा अत्यंत लाभदायी है। लवाछा महादेव मंदिर में व्रतियों ने प्रात:काल जल्दी उठकर दमणगंगा में स्नान करके पूजा अर्चना की।

