DHOKHA : हीरे का रंग बदलने की तकनीक चुरा कर शुरू कर दी कंपनी !

- टेन्थ डायमंड के चार कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज...

- पीडि़त कारोबारी ने रूस, यूक्रेन व चीन के विशेषज्ञों से टाइअप कर विकसित की थी तकनीक

- Case filed against four employees of Tenth Diamond in crime branch surat ...

- The victim had developed the technique by tying it up with experts from Russia, Ukraine and China