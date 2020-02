Solar Power : सोलर उपकरण नहीं लगाने पर काटे बिजली कनेक्शन

ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार उद्योगों में कुल विद्युत खपत का कम से कम पांच फीसदी सौर ऊर्जा से उपभोग अनिवार्य

आदेशों का पालन नहीं करने पर ऊर्जा निगम ने अपनाया सख्त रुख

According to the Ministry of Energy, at least five percent of the total electricity consumption in industries is mandatory to consume solar energy

Energy Corporation adopts strict approach for not following orders