राशन कार्ड धारकों को अनाज का वितरण प्रारंभ

राशनकार्ड धारकों को अनाज का वितरण प्रारंभ

डांग जिले में दो लाख नौ हजार 787 कार्ड धारकों को नि:शुल्क अनाज दिया जाएगा



Two lakh nine thousand 787 card holders will be given free grain in Dang district