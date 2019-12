CAA News; बिना जानें सीएए और कैब का नहीं करें विरोध

पुलिस अधीक्षक ने की लोगों से शांत रहने की अपील

वलसाड जिले में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी कानूनी तौर पर रह रहे

Superintendent of Police appealed to people to remain calm

More than 15 Pakistanis are legally residing in Valsad district