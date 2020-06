EWS आवास योजना में मकान दिलवाने के बहाने ठगी करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार



- अमरोली में दो जनों से लिए थे 1.10 लाख रुपए

Doctor arrested for cheating in ews aawas housing scheme in amroli

- Amroli took Rs 1.10 lakh from two people