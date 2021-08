जमीन विवाद की रंजिश में भाई को फंसाने के लिए रचा पुत्र के अपहरण का नाटक

- पांडेसरा पुलिस ने गुत्थी सुलझा कर शिकायतकर्ता पर शुरू की कार्रवाई

- Pandesara police solved the mystery and started action on the complainant