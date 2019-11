बड़े अरमान से संजोया था सपना, नहीं हुआ साकार

कूड़ा-कचरा से खाद और बिजली उत्पादन

वापी नगरपालिका का वर्मी कंपोस्ट प्लांट खंडहर में तब्दील

प्लांट में लगी लोहे की मशीनरी कुछ गायब, कुछ कबाड़ बनी

डंपिंग साइट पर पालिका विस्तार से रोजाना 50 टन से ज्यादा कचरा लाकर फेंका जाता है

