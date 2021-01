Accident : ट्रैक्टर पर गन्ने की ओवरलोडिंग भी हादसे के लिए जिम्मेदार

- डंपर व ट्रैक्टर के चालकों व मालिकों समेत चार गिरफ्तार...

- बेकाबू डंपर ने फूटपाथ पर सो रहे 20 जनों को कुचला,15 की मौत

- सूरत के कीम-मांडवी रोड पर कीम चौराहे के निकट हुआ हादसा

- Four arrested, including drivers and owners of dumpers and tractors ...

- Accident near Kim intersection on Kim-Mandvi road in Surat

- Sugarcane overloading on tractor is also responsible for the accident