Vapi News; कर भुगतान की रसीद और आधार कार्ड देखकर बांट रहे डस्टबिन

वापी. वापी नगर पालिका द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को नि:शुल्क डस्टबिन का वितरण किया जा रहा है। नि:शुल्क डस्टबिन देने के लिए नगर पालिका द्वारा जमा किए टैक्स की रसीद और पूरे परिवार के लोगों का आधारकार्ड मांगे जाने की शर्त से लोगों के लिए दिक्कत भी खड़ी हो गई है। कई लोगों ने कहा कि जमा कर की रसीद की बात तो समझ में आती है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड मांगे जाने का औचित्य उनकी समझ से परे है।

