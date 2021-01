ईडी ने जब्त की पीवीएस शर्मा की 2.70 करोड़ की संपति



- भाजपा नेता व पूर्व आयकर अधिकारी शर्मा शहर नामी ज्वैलर्स गंभीर आरोप लगाए थे

- जिसके बाद आयकर विभाग ने छापे मार कर उनके बेनामी संपति का खुलासा किया था

- BJP leader and former income tax officer Sharma made serious allegations on city renowned jewelers

- Income Tax Department had raided and revealed their benami property.