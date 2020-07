शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भूल सुधारने का दिया आदेश

पत्रिका की खबर का असर

राज्य के सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी

विद्यालयों में वनिता की जगह सरिता गायकवाड़ पढ़ाने की सूचना दी गई



