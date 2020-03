कृषि मेले में आर्गेनिक खेती अपनाने पर जोर

वांसदा के सह्याद्री मॉल में स्टॉल लगाए गए

कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कीटों के उपद्रव एवं जैविक खाद के उपयोग संबंधित जानकारी दी

Stalls set up at Sahyadri Mall in Vansada

Agricultural scientists gave information about pest infestation and use of organic manure