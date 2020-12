covid 19 : पूर्व मंत्री गामित व पुलिसकर्मियों समेत चार जनें दो दिन के रिमांड पर

- अन्य पन्द्रह अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

- पौत्री की सगाई और तुलसी विवाह में दो हजार लोगों को शामिल करने का मामला

Four including former minister Gamit and policemen, are on remand for two days

- Fifteen other accused sent to jail in judicial custody