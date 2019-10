फेसबुक,दोस्ती,प्यार और फिर हुआ ये..जानकर चौंक जाएगें

Facebook, friendship, love and then it .. you will be shocked ...

- हाथ पकडऩे का विरोध करने पर दलित युवती को किया अपमानित

- युवक समेत तीन जनों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

- Dalit girl humiliated for opposing hand held in amroli surat

- Case filed under Atrocity Act against three persons including youth in amroli police station surat