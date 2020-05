fire in surat : फेक्टरी हुई खाक, मलबे से अब भी उठ रहा धुंआ

fire in surat

- नहीं पता चला आग लगने कारण,1.34 करोड़ के नुकसान का अनुमान

Factory blaze, smoke still rising from debris in sachin surat

- Not detected due to fire, estimated loss of 1.34 crore