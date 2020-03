Fire News; फैक्ट्री चढ़ी आग की भेंट, अफरा-तफरी

हेमिल्टन हाउस वेयर्स प्रा. लिमिटेड में 8 माह में दूसरी घटना

फायर बिग्रेड एवं पुलिस के पहुंचने से पहले आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया



Hamilton House Wear Pvt. The second incident in 8 months in Limited.

The fire engulfed the entire factory before the fire brigade and police arrived.