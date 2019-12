रौब दिखाने के लिए नकली एएसआइ थाने पहुंचा, फिर हुआ कुए ऐसा

रौब दिखाने के लिए नकली एएसआइ थाने पहुंचा, फिर हुआ ऐसा

surat news :

- मित्र की एटीएम कार्ड मिसिंग की शिकायत लेकर आया था, असली पुलिस को संदेह हुआ तो हो गई सट्टी पट्टी गुम

Friend's ATM card came with a complaint of missing, real police suspects the Satti belt is missing in katargam police station surat