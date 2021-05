SHOCKING : ग्लूकोज और नमक मिलाकर बना रहे थे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन

- दिल्ली के बाद सूरत में नकली रेमडेसिविर बनाने का कारखाना पकड़ा -शहर से सटे पिंजरत गांव के फॉर्म हाउस में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे बना रहे -राज्यव्यापी नेटवर्क, मोरबी, अहमदाबाद, सूरत में दबिश आधा दर्जन गिरफ्तार -3371 नकली इंजेक्शन और 90 लाख की नकदी जब्त - After Delhi caught fake Remedesivir factory in Surat -The large scale theft in the form house of Pinjrat village adjoining the city Statewide network, half a dozen arrested in Morbi, Ahmedabad, Surat -3371 fake injection and cash seized of 9