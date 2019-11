National Highway News; फास्ट टैग लगे वाहन नेशनल हाइवे पर भरेंगे फर्राटा

एक दिसम्बर से नेशनल हाइवे पर वाहनों पर अनिवार्य होगा फास्ट टैग सभी टोलनाकों पर 15 नवंबर से वाहनों में लगने लगेगा फास्ट टैग वड़ोदरा-अहमदाबाद एवं वड़ोदरा-मुंबई हाइवे पर बने टोल पर तीस प्रतिशत लोग ही करते हैं फास्ट टैग का उपयोग फास्ट टैग नहीं होने पर हाइवे से नहीं जा सकेंगे वाहन

Fast tag will be mandatory on vehicles on national highway from December 1 Fast tags will be put on all tollnacs from November 15 on vehicles Only thirty percent people use the fast tag on the toll on the Vadodara-Ahmedab