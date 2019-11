Surat News; ‘महा’ समुद्री तूफान की आशंका: कलक्टर ने तैयारियों पर की चर्चा

वलसाड. ‘महा’ तूफान की आशंका को लेकर वलसाड जिले में अलर्ट को देखते हुए जिला कलक्टर ने बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को सावधानी बरतने तथा संकट से निबटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। लोगों को समुद्र किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

गुजरात राज्य के समुद्र तटों पर तूफान आने की आशंका गहरा रही है। इसके चलते राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है वलसाड जिला कलक्टर ने भी बैठक बुलाकर अधिकारियों को समुद्र किनारों पर सुरक्षा बढ़ाने तथा लोगों को सावधान रहने को कहा है। साथ में तिथल समुद्र किनारे, कोसंबा किनारे, मगोद डूंगरी और दूसरे गांवों के समुद्री किनारों पर लोगों को सावधान रहने की चेताया है। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने भी तिथल में पेट्रोलिंग शुरू की है। लोगों को समुद्र से दूर रहने को आगाह किया गया है। जो मछुआरे समुद्र में मछली पकडऩे गए हैं, उन्हें भी लौटने के मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। वलसाड जिले में पिछले कई दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। इसके चलते बारिश होने के साथ ही तेज हवा भी चल रही है। बादल भी छाए हुए हैं। बदले मौसम को देखते हुए लोगों को नुकसान होने का डर सताने लगा है।

#Cyclone #Maha has now reached #hurricane strength - the 5th hurricane of the 2019 North Indian Ocean season to date. This is the most hurricanes on record (since 1972) in the North Indian Ocean through November 2. pic.twitter.com/1jujbU2YzK