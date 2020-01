FIRING IN SURAT : तंत्र विद्या की आशंका में फायरिंग से रामपुरा क्षेत्र में फैली सनसनी



- दो खोखे व एक जिंदा बूलेट मिले, कोई हताहत नहीं हुआ, पुलिस ने शुरू की जांच

Fear of tantra mantra firing in Rampura area of surat

Two kiosks and a live bullet found, no casualties, lalgate police started investigation