SUICIDE : महिला पुलिस उप निरीक्षक ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

- शादी की सालगिरह के दिन फालसावाड़ी पुलिस ने लाइन में

- डायरी में लिखा जिंदगी मुश्किल है, मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं

- शहर पुलिस महकमें में खलबली आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे

- Falsawadi Police in line on wedding anniversary

- Written in diary life is difficult, no one is responsible for death

- Turbulent, officers also reached the spot in the city police department