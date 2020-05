आखिर 60 घंटे बाद मऊ स्टेशन पर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन

कानपुर स्टेशन पर यात्रियों ने किया हंगामा

वापी से मऊ स्टेशन का सफर अमूमन 30 घंटे का



Commuters created ruckus at Kanpur station

Travel from Maui to Mau station is generally 30 hours.