Surat News; ढूंढें विकल्प, नो जोन में पार्किंग करने पर होगी कार्रवाई: पुलिस

वापी. ट्रांसपोर्ट नगर और क्षेत्र में आवागमन करने वाली हजारों गाडिय़ों के लिए पार्किंग की पर्याप्त जगह न होना इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बड़ी समस्या रही है। पिछले कुछ दिनों से हाइवे सर्विस रोड समेत अन्य सडक़ों पर नो पार्किंग जोन में खड़े ट्रकों समेत अन्य माल वाहकों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में चर्चा और सुझाव के लिए मंगलवार को जीआईडीसी पुलिस और ट्रांसपोर्टर के बीच बैठक आयोजित की गई।

