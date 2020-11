FIRE : सूरत के बड़े निजी अस्पताल में आग से अफरा तफरी

सूरत के बड़े निजी अस्पताल में आग से अफरा तफरी

- अस्पताल में फंसे 20 मरीजों को सकुशल बाहर निकाला, कोई हताहत नहीं

- दमकल के दस वाहन पहुंचे मौके पर, दमकल के साथ टीआरबी जवान भी जुटे बचाव में

Fire broke out in large private hospital in Surat

- 20 patients trapped in hospital safely taken out, no casualties

- Ten fire engines arrived on the spot, TRB jawans along with fire brigade also engaged in rescue