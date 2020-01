FIRE IN SURAT : तेरह दिन पूर्व हुए ट्रेलर से प्रशासन ने नहीं लिया सबक, अब बड़ा हादसा



- पत्रिका ने किया था इमारत में अवैध निर्माण का खुलासा

- रघुवीर सीलियम मार्केट में भीषण आग

Fire in Raghuveer Celeum market in surat, The administration did not learn a lesson from the trailer that happened thirteen days ago, now a big accident - The magazine had revealed illegal construction in the building

- Fierce fire in Raghuveer Cilium market