FIRING IN SURAT : शूटर विजय सात दिन के रिमांड पर, पुलिस टीम सौराष्ट्र रवाना

- अमर ज्वैलर्स में फायरिंग मामला

- हमले कारण को लेकर नहीं हो पाया कोई खुलासा, फरार कपिल और महेन्द्र की तलाश

Shooter Vijay on seven-day remand, police team leaves for Saurashtra

- Firing case in Amar Jewelers

- No disclosure about the reason for the attack, absconding Kapil and Mahendra's search