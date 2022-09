Ro Ro ferry : भारत में पहली बार रो रो फेरी में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल

- हजीरा-घोघा के बीच फिर शुरू की फेरी सर्विस

- प्रतिदिन होंगे चार चक्कर, कई नई सुविधाएं भी शामिल

Ferry service started again between Hazira-Ghogha, for the - there will be four rounds per day, many new facilities also included

सूरत Published: September 08, 2022 01:08:29 pm

सूरत. तकनीकी और आर्थिक कारणों से सूरत (surat) के हजीरा (hazira) और भावनगर (bhavnagar) के घोघा (ghogha) बंद्रगाह के बीच बंद हुई फेरी (Ro Ro ferry) सर्विस एक बार फिर क्रूज जैसी नई सुविधाओं के साथ शुरू की गई है। देश में पहली बार फेरी सर्विस में सोलर एनर्जी (solar enargy) का भी उपयोग किया जा रहा है। गुरुवार से फेरी (Ro Ro ferry) की कॉमर्शियल ट्रायल शुरू हो जाएंगी। हालांकि विधिवत उद्धाटन बाद में होगा।

Ro Ro ferry : भारत में पहली बार रो रो फेरी में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल

रोपेक्स फेरी (Ropex Ro Ro ferry) सर्विस के सीईओ पीके मनराल ने बताया कि वोएज एक्सप्रेस व वोएज सिम्फनी दो फेरियों का संचालन किया जाएगा। वोएज एक्सप्रेस घोघा से सुबह नौ बजे व हजीरा से शाम साढ़े छह बजे रवाना होगी। जबकि वोएज सिम्फनी हजीरा से सुबह आठ बजे व घोघा से शाम पांच बजे रवाना होगी। सूरत (surat) व दीव (div) के बीच भी फेरी (Ro Ro ferry) सर्विस जल्द ही फिर से शुरू करने की कवायद चल रही है। सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार कर रही हैं अगले कुछ महीनों में दीव (div) के लिए भी सेवा शुरु हो जाएगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा। सौ किलोवॉट की सोलर पैनल युक्त है फेरी में 100 किलोवॉट की सोलर पैनल लगाई गई है, हालांकि इंजन सोलर एनर्जी (solar enargy) पर नहीं चलेगा। एसी समेत अन्य सभी सुविधाओं के लिए सोलर एनर्जी (solar enargy) का उपयोग किया जाएगा। जिससे करीब हर ट्रिप में 400 से 500 लीटर डीजल की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। किराया में भी बहुत अधिक नहीं बढ़ाया गया है। सभी की जरुरतों को ध्यान में रखा गया है। यह हैं सुवधिाएं वोएज एक्सप्रेस संपूर्ण एसी है। इसमें तीन कैफेटेरिया, गेम जोन, समुद्र को निहारने के लिए टोप डेक हैं। 180 एक्जुकेटिव, 115 बिजनेस, 80 स्लीपर, 22 वीआईपी लाउन्ज, 11 केबिन की सुविधा दी गई है। इसके साथ 70 कार, 50 बाइक, 25 टेम्पो, 55 ट्रक जा सकेंगे। वोएज सिम्फनी में 316 एक्जुकेटिव, 78 बिजनेस, 14 वीआईपी लाउन्ज, 85 कार, 50 बाइक, 30 ट्रक की क्षमता है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें