ACCIDENT : सूरत में गंभीर रूप से घायल हुई फिटनेस मॉडल

SURAT NEWS - तीन माह पूर्व भीमपोर स्थित वुप ट्राम्पोलाइन पार्क में हुई थी घटना - कई शो व अवार्ड जीत चुकी है हरियाणा की फिटनेस मॉडल व एक्ट्रेस श्वेता मेहता - हरियाणा पुलिस से जानकारी मिलने पर डूमस थाना पुलिस ने संचालकों के खिलाफ दर्ज किया मामला - Three months ago, the incident took place at Vup Trampoline Park in Bhimpore - Fitness model and actress Shweta Mehta of Haryana has won many shows and awards - On getting information from Haryana Police, Dumus Police Station filed a case against the o