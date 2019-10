दुकान के शटर में सेन्ट्रल लॉक नहीं लगाया तो....!

surat news:

- अडाजण-रांदेर में चोरी की चार घटनाओं का राज फाश

- शटर तोड़ नेपाली गिरोह के पांच जने पकड़े गए

- If the central lock is not installed in the shutter of the shop ....!

- The secret of four theft incidents in Adajan-Rander

- Five men of Nepali gang were caught breaking shutter