FIRING IN SURAT : ज्वैलर्स शॉप पर पांच राउन्ड फायरिंग

Five round firing at jewelers shop in varachha surat

- एक जना जख्मी, एक हमलावर को पकड़ा, दो अन्य फरार

- One injured, one caught by attacker, two others absconding