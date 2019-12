डेढ़ किलो सोने के लिए युवक को इतना पीटा की उसने खुद फांसी लगा दी

surat news :

- प्रदेश कांग्रेस की महिला उप प्रमुख समेत छह जने गिरफ्तार, चोरी की आशंका में युवक को प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला

- Six people, including women deputy chief of state Congress arrested, case of forcing a man to commit suicide by fearing theft