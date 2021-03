mask must : बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर मिले तो अर्थदंड : पुलिस आयुक्त

- मास्क के लिए दंड नहीं वसूलने को लेकर महापौर के बयान पर साफ किया...

- लोगों के आक्रोश को शांत करने के चक्कर में हुई नेताओं की किरकिरी

