ऑटो रिक्शा में लोगों के जेब तराशने वाले चार गिरफ्तार



- उमरा में छात्र की जेब से चुराया था मंहगा मोबाइल फोन

# पांडेसरा के बाद दिल्लीगेट पर भी एटीएम में चोरी का प्रयास

- Stole expensive mobile phone from student's pocket

#After pandesara, an attempt to steal ATM at Delhigate