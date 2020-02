LADY THUGS : चंदा मांगने जाती थी, झांसा देकर जेवर ले उड़ती



- ठग गिरोह की चार महिलाएं गिरफ्तार, 10.47 लाख का माल बरामद

- 70 से भी अधिक को ठगा - हिन्दू नाम से देती थी पहचान

Went to ask for donations, flew away with jewelery

Four women of thug gang arrested, goods worth 10.47 lakh recovered

- cheated more than 70 - used to identify with Hindu name