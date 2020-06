नवसारी में कोरोना के चार नए मरीज मिले

खेरगाम. नवसारी जिले में शुक्रवार को कोरोना के चार नए मरीजों के साथ ही अब तक कोरोना मुक्त खेरगाम में भी इसकी एंट्री हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 38 हो गई है।

जलालपुर तहसील के विजलपुर की गौतम नगर सोसायटी निवासी 51 वर्षीय महिला को पुलिस ने गत दिनों गिरफ्तार कर कोरोना जांच करवाई थी। इसकी रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई। जबकि अब तक कोरोना से मुक्त रहे खेरगाम तहसील के जामनपाड़ा गांव के मोर बंगला निवासी 15 वर्षीय किशोर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिवि आई। आठ जून को उसका एक्सीडेन्ट होने पर धरमपुर स्टेट हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया था। वहां से घर आने पर गुरुवार को उसकी तबीयत खराब हुई तो चिखली के अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कोरोना का लक्षण देखकर उसे नवसारी कोविड-19 अस्पताल में रेफर किया था। वहां सैम्पल लेकर उसकी जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

इसी तरह नवसारी के लक्ष्मीनगर सोसायटी में 74 साल के बुजुर्ग भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कागदीवाड़ निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग में भी कोरोना का लक्षण दिखने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां जांच में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। एक ही दिन में कोरोना के चार मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही लोगों में भी हड़कंप मच गया है। अब तक नवसारी जिले में कोरोना के 38 मरीज हो गए हैं। प्रशासन ने खेरगाम के जामनपाड़ा गांव को कंटेनमेन्ट जोन घोषित कर सील कर दिया है। वहीं, कोरोना संक्रमित दो मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक 26 लोग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। एक मरीज की मौत हो गई है और 11 का उपचार चल रहा है।

