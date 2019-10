FAKE CURRENCY : दो करोड़ के जाली नोट के साथ चार जनें गिरफ्तार

SURAT NEWS :

दीपावली पर लोगों को झांसा देकर नकली के बदले असली नोट हथियाने का था इरादा

Four people of mumbai arrested with fake currency of two crore

The intention was to grab the real note in lieu of fake by tricking people on Deepawali in surat