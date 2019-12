SURAT : पकड़े जाने पर जब आरोपी ने कहा 'साहब फांसी वाली गलती हो गई`

SURAT NEWS

- 50000 के ईनाम की घोषणा के कुछ घंटो बाद ही पकड़ा गया आरोपी युवक

- सचिन जीआइडीसी के ही एक कारखाने में ही छिपा था घटना के बाद

- चार साल की बच्ची के अपहरण और बलात्कार का मामला

RAPE IN SURAT :

