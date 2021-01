Fraud : सूरत के 45 व्यापारियों से 4.16 करोड़ की धोखाधड़ी



चेन्नई की पार्टी के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में मामला दर्ज,

आर्थिक अपराधों के लिए गठित इको सैल को सौंपी जांच

Case filed against Chennai party at Salabatpura police station,

investigation handed over to Eco Cell set up for economic offenses