FRAUD: जैन ट्रस्ट के नाम से लाखों की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार

Fraud of lakhs arrested in the name of Jain Trust in surat

सूरत. जैन ट्रस्ट के नाम से तमिलनाडू के एक व्यापारी से ११ लाख की आयुर्वेदिक दवाएं मंगवा कर धोखाधड़ी करने वाले युवक को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर माल भी कतारगाम से बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गोपीपुरा स्मिता अपार्टमेंट निवासी कमलेश बंसल ने तमिलनाडू के बेगापल्ली निवासी व्यापारी सुदल्यमणी सुब्रह्मण्यम के साथ ११ लाख ५ हजार १३१ रुपए की धोखाधड़ी की थी। गत जून माह में उसने सुदल्यमणी को शंखेश्वर पाश्र्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में फर्जी पहचान देकर कॉल किया। उसे आयुर्वेदिक दवाओं के तौर पर इस्तेमाल की जानेवाली जड़ी बुटियों का बड़ा ऑर्डर दिया था। उसने किसी तरह से ट्रस्ट की सील लगी लेटर पैड हासिल कर सुदल्यमणी ऑर्डर की लिखित प्रति भी भेजी थी। शंखेश्वर मंदिर गोपीपुरा काजी मैदान के पते पर ट्रांसपोर्ट के जरिए माल भेज दिया। लेकिन उसे उसका भुगतान नहीं मिला। जब उसने पड़ताल की तो ट्रस्ट ट्रस्टी की जानकारी फर्जी निकली। मोबाइल नम्बर भी बंद मिला। इस पर सुदल्यमणी ने तमिलनाडू के सीपकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। तमिलनाडू पुलिस से इस बारे में जानकारी मिलने क्राइम ब्रांच ने कमलेश को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया तथा उसकी निशानदेही पर कतारगाम के एक गोदाम से दवाएं भी बरामद कर ली। क्राइम ब्रांच ने कमलेश को तमिलनाडू पुलिस के हवाले कर दिया है।