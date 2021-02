सरकारी जमीन आवंटित करवाने का झांसा देकर एक करोड़ की ठगी



- डिप्टी कलेक्टर का फर्जी परिचय पत्र दिखाने वाली महिला समेत दो के खिलाफ कतारगाम थाने में मामला दर्ज

- Case filed against two including woman showing fake identity card of deputy collector in katargam police station