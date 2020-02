Bardoli News; फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर करने लगा बदनामी

विवाहिता को बदनाम करने की कोशिश का मामला

फेक अकाउंट बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार



A case of trying to discredit the marriage

Accused of creating fake account arrested