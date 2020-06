Galwan valley : 130 करोड़ भारतीय चाहे तो घर बैठे ही पस्त कर सकते है चीनी सेना को

India-china stand off at galwan valley in ladakh

- फिर तेज हुई बायकाट चाइना व रिमूव चाइना एप की मुहिम

- विशेषज्ञ बोले व्यापक और स्थाई होने पर ही होगा बड़ा असर

Galwan valley: 130 crore Indians can beat Chinese army by sitting at home

- The campaign of Boycott China and Remov China app intensified again

- Experts said that being wide and permanent will have a big impact