Sugarcane harvesting: गणदेवी शुगर फैक्ट्री: सवा दस लाख टन गन्ना पेराई करने का लक्ष्य

नवसारी जिले में अतिवृष्टि और बेमौसम बरसात का गन्ने की बुवाई पर असर पड़ा है

समुद्री तूफानों के कारण हुई भारी बारिश से खेतों में पानी भर जाने से गन्ने की कटाई में देरी हुई

In Navsari district, excess rainfall and unseasonal rains have affected the sowing of sugarcane.

Sugarcane harvesting was delayed as heavy rains caused by sea storms flooded the fields