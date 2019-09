GANDHI DARSHAN; इस तरह किए अनुभव साझा

वांसदा. गांधी जीवन दर्शन समझने के लिए शुरू की पदयात्रा के तहत गुजरात विद्यापीठ के छात्र वांसदा आए। उन्होंने समापन कार्यक्रम के तहत अपने अनुभव भी साझा किए।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के अंतर्गत विविध संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं का दल 17 सितंबर से 21 सितंबर तक पांच दिवसीय ग्राम जीवन दर्शन पदयात्रा पर निकला था। इस दल ने वांसदा तहसील के नौ गांवों में ग्राम जीवन पदयात्रा की, जिसका समापन वडबारी गांव में किया गया। इस मौके पर दल के सदस्यों ने लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।

Gandhi, in a talk at Gujarat Vidyapith January 1930: " I do not want students in numbers, I want strength in students".